Два выстрела – два попадания: спецназовцы Нацгвардии за одну минуту уничтожили вражеский танк и БМП. Видео

Нацгвардейцы-спецназначенцы продолжают наносить потери российским оккупантам. В Донецкой области бойцы отдельного отряда спецназначения НГУ "Омега" ликвидировали российский танк и БМП.

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Для этого им понадобилось два выстрела и минута времени. Видео поражения вражеских целей опубликовали в Telegram-канале Министерства внутренних дел (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бойцы отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" ежедневно сдерживают врага в Донецкой области. Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП", – говорится в сообщении.

На кадрах зафиксирован момент поражения вражеской бронетехники, который нацгвардейцы встречают радостными возгласами. После первого выстрела они сразу делают второй – и он снова оказывается удачным.

Напомним, в январе украинские воины установили новый рекорд по ликвидации оккупантов за месяц: "денацифицировано" без малого 22 тыс. оккупантов. Предыдущий рекорд по уничтожению личного состава вражеской армии ВСУ установили в декабре: тогда за месяц было ликвидировано около 17 тыс. российских захватчиков.

Также сообщалось, что 31 января воины ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов, доведя общие безвозвратные потери РФ в живой силе до 128 400 захватчиков. Кроме того, накануне было уничтожено 10 артсистем армии РФ.