'Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам': на фронте погиб воин с Прикарпатья

Защищая Украину, погиб 25-летний воин из Ивано-Франковской области Игорь Татарин. Свой последний бой он принял в Харьковской области: во время вражеского обстрела 11 октября защитник получил ранения, ставшие смертельными.

На защиту родной земли воин стал еще в 2021 году, к началу полномасштабного вторжения России, был дважды ранен, но после лечения неизменно возвращался на фронт, к побратимам. Трагическое известие о гибели Героя сообщили на малой родине воина, в Тлумацком городском совете.

"Молодой и отважный защитник Украины, солдат Игорь Татарин, 1998 года рождения, из села Острыня Тлумацкой громады, погиб в российско-украинской войне. Полный энергии и сил, мечтаний, надежд и ожиданий, он защищал украинскую землю и давал отпор врагу, вместе с побратимами отстаивал независимость Украины и ее территориальную целостность", – говорится в сообщении.

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Больше о Герое рассказала директор школы в селе Острыня Татьяна Шаряк. Там будущий защитник получал среднее образование. После – учился в Ивано-Франковском профессиональном лицее автомобильного транспорта и строительства.

Но в итоге выбрал путь воина.

"9 декабря 2021 года Игорь стал военным и был в горячих точках, где велись ожесточенные бои в зоне АТО (на тот момент уже ООС. – Ред.). После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он стал на ее защиту. Был дважды ранен, но после реабилитации возвращался к своим побратимам, ведь за это время они стали для него второй семьей", – отметила Шаряк.

Свой последний бой Игорь принял 11 октября: во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Купянского района Харьковской области он попал под вражеский обстрел. Ранения стали смертельными.

13 февраля этого года Игорю Татарину исполнилось 25 лет.

Напомним, ранее стало известно, что на Купянском направлении погиб защитник со Львовщины Николай Петрив.

58-летний отец троих детей, уже дождавшийся внуков, после начала полномасштабного нападения России добровольцем пошел в военкомат и стал на защиту родной земли.

Также сообщалось, что у Авдеевки погиб 26-летний воин из Полтавщины. Ярослав Щиголь был мобилизован 27 февраля 2022 года, служил водителем радиотелефонистом отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.