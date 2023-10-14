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"Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам": на фронте погиб воин с Прикарпатья

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,6 т.
'Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам': на фронте погиб воин с Прикарпатья

Защищая Украину, погиб 25-летний воин из Ивано-Франковской области Игорь Татарин. Свой последний бой он принял в Харьковской области: во время вражеского обстрела 11 октября защитник получил ранения, ставшие смертельными.

На защиту родной земли воин стал еще в 2021 году, к началу полномасштабного вторжения России, был дважды ранен, но после лечения неизменно возвращался на фронт, к побратимам. Трагическое известие о гибели Героя сообщили на малой родине воина, в Тлумацком городском совете.

"Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам": на фронте погиб воин с Прикарпатья

"Молодой и отважный защитник Украины, солдат Игорь Татарин, 1998 года рождения, из села Острыня Тлумацкой громады, погиб в российско-украинской войне. Полный энергии и сил, мечтаний, надежд и ожиданий, он защищал украинскую землю и давал отпор врагу, вместе с побратимами отстаивал независимость Украины и ее территориальную целостность", – говорится в сообщении.

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Больше о Герое рассказала директор школы в селе Острыня Татьяна Шаряк. Там будущий защитник получал среднее образование. После – учился в Ивано-Франковском профессиональном лицее автомобильного транспорта и строительства.

"Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам": на фронте погиб воин с Прикарпатья

Но в итоге выбрал путь воина.

"9 декабря 2021 года Игорь стал военным и был в горячих точках, где велись ожесточенные бои в зоне АТО (на тот момент уже ООС. – Ред.). После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он стал на ее защиту. Был дважды ранен, но после реабилитации возвращался к своим побратимам, ведь за это время они стали для него второй семьей", – отметила Шаряк.

"Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам": на фронте погиб воин с Прикарпатья

Свой последний бой Игорь принял 11 октября: во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Купянского района Харьковской области он попал под вражеский обстрел. Ранения стали смертельными.

13 февраля этого года Игорю Татарину исполнилось 25 лет.

"Дважды был ранен, но всегда возвращался к побратимам": на фронте погиб воин с Прикарпатья

Напомним, ранее стало известно, что на Купянском направлении погиб защитник со Львовщины Николай Петрив.

58-летний отец троих детей, уже дождавшийся внуков, после начала полномасштабного нападения России добровольцем пошел в военкомат и стал на защиту родной земли.

Также сообщалось, что у Авдеевки погиб 26-летний воин из Полтавщины. Ярослав Щиголь был мобилизован 27 февраля 2022 года, служил водителем радиотелефонистом отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

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