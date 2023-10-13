Его не дождались с фронта дети и внуки: на Купянском направлении погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российских оккупантов на Купянском направлении 9 октября погиб 58-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, многодетный отец Николай Петрив. Он попал под вражеский обстрел и умер от полученных травм.

Из родных у воина остались мать, жена, трое детей, брат и внуки. О трагической новости сообщила пресс-служба Дрогобычского городского совета на официальном сайте.

Проживал воин в селе Долишний Лужок Дрогобычской громады, а родился в селе Орив Львовской области 18 сентября 1965 года.

После окончания училища Петрив ушел в армию и три года проходил службу в Военно-морских силах ВСУ.

Когда Россия развязала против Украины полномасштабную войну, мужчина как доброволец вызвался защищать родные земли. Он прошел обучение и уже в мае прошлого года попал на передовые позиции фронта.

Герой служил в составе 2-й стрелковой роты 67-го отдельного батальона 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

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Представители Дрогобычского горсовета выразили семье, всем родным и близким нашего защитника соболезнования.

Тело воина привезли в Долишний Лужок 11 октября. Похороны состоялись на следующий день.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее стало известно, что в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний воин бригады "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Он служил в ВСУ и до полномасштабного вторжения – отбивал нападения захватчиков, когда те прикрывались непризнанными "республиками".

– 6 октября в бою погиб 25-летний воин Дмитрий Желоб из Ривненской области. Жизнь защитника оборвалась вблизи Лимана на Харьковщине.

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