Дважды была на грани срыва, но все удалось: в WSJ раскрыли новые подробности операции 'Паутина'

Появились подробности масштабной операции Службы безопасности Украины " Паутина", во время которой более 100 украинских дронов одновременно атаковали российские военные аэродромы. Доставка оборудования осуществлялась через коррупционные схемы на российской таможне.

Неизвестные ранее подробности операции рассказали в материале The Wall Street Journal. Издание описало, как спецоперация оказалась на грани срыва, когда один из водителей случайно обнаружил спрятанный груз.

По информации издания, ключевыми координаторами "Паутины" стали Артем и Екатерина Тимофеевы – украинцы, которые переехали в РФ в 2014 году. Перед тем, как допустить супругов к спецоперации, обоих проверили на полиграфе во Львове. После возвращения на территорию страны-агрессора, они прошли многочасовой допрос в российской ФСБ. После этого овладели сборкой дронов и домиков, в которых их планировали перевозить.

Когда поступило оборудование, супруги на арендованном складе за неделю собрали 150 дронов, под руководством СБУ.

Вскоре открыли логистическую сеть, официально зарегистрировали ее, наняли водителей и руководили перевозками, скрывая реальный характер груза. Каждый водитель тоже проходил двухэтапную проверку от Тимофеева и незаметную от СБУ, которая оценивала возможную связь будущих работников с российскими спецслужбами. Таким образом собеседования провели с примерно 20-ю кандидатами.

Спецоперация должна была состояться в начале мая, но ее отложили из-за ненадежности части водителей, которые злоупотребляли алкоголем во время праздников. Только в конце мая удалось отправить пять грузовиков, несмотря на трудности с конструкциями кабин, крыша которых иногда сдвигалась.

Пять грузовиков отправились к российским аэродромам из Челябинска в конце мая, а 1 июня более 100 дронов одновременно поднялись в воздух. Удар охватил объекты в Рязанской, Ивановской, Мурманской, Иркутской и Амурской областях. В течение часа операторы из Киева поразили десятки самолетов, и по оценке СБУ, 41 был уничтожен или поврежден, из них более десятка уничтожены полностью.

Во время выполнения операции возникла еще одна непредвиденная проблема, нестабильная связь с одной из кабин. СБУ пыталась помочь водителю устранить неисправность, но контакт прервался. Впоследствии в сети появились фото сожженного груза и кабины, что свидетельствовало о пожаре и гибели водителя.

Операция была на грани провала, когда у одного из грузовиков сошла крыша. Под крышей водитель увидел дроны и позвонил Тимофееву, который сделал вид, что не понимает ситуации. СБУ оперативно предоставила легенду о якобы "охотничьих кабинах с дронами для отслеживания животных", мужчина поверил в объяснения и починил крышу.

За пять дней до атаки Тимофеевы выехали из России через Казахстан, выдав это за путешествие. После удара российские власти объявили Артема в розыск, однако он вместе с Екатериной уже находился за пределами страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 1 июня, дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский бортовой самолет. В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири.

Также напомним, морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Суда принадлежали теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

