Две основные дороги в Бахмут находятся под угрозой прямого обстрела россиянами – британская разведка

Две главные дороги, ведущие к Бахмуту в Донецкой области, М03 и Н32, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после продвижения России. До сих пор они активно использовались украинскими защитниками.

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Нашим войскам по-прежнему доступны многочисленные альтернативные маршруты снабжения по пересеченной местности, однако, несмотря на это, город становится все более изолированным. Об этом сообщили в сводке военной разведки о ситуации в Украине в Twitter Минобороны Британии.

Там отметили, что в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить Бахмут, а военизированные формирования "Вагнера" с большой вероятностью захватили трассу, связывающую город с Сиверском.

Напомним: заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты в течение последней недели предпринимали ожесточенные попытки прорвать оборону Бахмута в Донецкой области. Они направили в город все свои силы, но благодаря самоотверженной эффективной работе наших солдат, их намерения потерпели крах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет "сдавать" Бахмут. Защитники страны будут бороться за город, сколько это будет возможно. При этом, если Украина получит своевременную западную помощь, ВСУ не только не отойдут от Бахмута, но и начнут освобождать другие территории Донбасса;

– украинские защитники из Госпогранслужбы отбили несколько штурмовых атак захватчиков под Бахмутом. Российские оккупационные силы понесли потери.

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