'Две параллельные реальности': в сети показали, как выглядел Бахмут до большой войны и после вторжения России

Украинский город Бахмут в Донецкой области с 2023 года полностью контролируют российские оккупанты, которые во время "освобождения" превратили населенный пункт в одну сплошную руину. До прихода захватчиков город активно развивался: здесь кипела жизнь, работали предприятия и развивалась инфраструктура.

В сети показали одну из улиц Бахмута до войны и после прихода "русского мира". Видео с символической надписью "две параллельные реальности" опубликовали в проекте "Хочу жить".

"Одна и та же улица Бахмута до войны и сегодня", – говорится в сообщении.

От мирной жизни до руин

В проекте подчеркнули, что еще четыре года назад в Бахмуте жили более 70 тысяч человек, а город был одним из крупнейших и самых живых в Донецкой области. Здесь работали соляные предприятия, производили знаменитое шампанское, строили школы, дороги, спортивные комплексы, а люди жили привычной мирной жизнью.

Все изменилось после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Под циничными лозунгами о "защите русскоязычных" российская армия превратила Бахмут в руины. Город, который когда-то был домом для десятков тысяч людей, фактически стерли с лица земли.

Сегодня там почти не осталось уцелевших зданий. Бахмут, как и сотни других городов и сел Донбасса, стал символом разрушений, которые принесли российские оккупанты.

"Поверить в то, что это "освобождение", что именно так Россия "помогла" жителям Донбасса, может только психически больной человек", – отмечается в сообщении.

