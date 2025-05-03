Две стены не спасут! Россия атаковала Харьков ударными БПЛА с термобарическими боеприпасами – прокуратура

Вечером 2 мая Россия атаковала Харьков большим количеством ударных дронов. Под вражескими ударами оказались четыре района облцентра, пострадали более полусотни человек.

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При этом для ударов по Харькову оккупанты применили особо опасные средства поражения: "Шахеды" с термобарическими боевыми частями, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Там убеждены, что их враг мог применять только с одной целью: причинить как можно большие разрушения и многочисленные жертвы среди гражданских.

По данным прокуратуры региона, в период с 21:30 до 22:15 2 мая российские войска атаковали Харьков по меньшей мере 15 ударными дронами типа "Шахед"/"Герань-2". Под ударом оказались четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский.

"В городе вспыхнули многочисленные пожары. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины и т.д. Разной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет", – перечислили последствия вражеской массированной атаки, известные по состоянию на 09:30.

На месте прокуроры во взаимодействии со следователями полиции фиксировали очередное военное преступление России и собирали доказательства. Было установлено, что в этот раз оккупанты били по Харькову ударными беспилотниками с термобарическими боевыми частями.

"Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что влечет за собой масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", – подчеркнули в Харьковской областной прокуратуре.

Как объясняет военный портал Defense Express, россияне на дроны типа "Шахед", атакующие мирные украинские города, все чаще устанавливают боеприпас объемного взрыва ТВ БЧ-50.

Об этой термобарической боевой части известно с апреля 2024 года. И примерно с осени прошлого года случаи использования оккупантами для ударов по Украине начали фиксироваться все чаще. Цель захватчиков при этом, считают в Defense Express, может быть только одна: убийство украинцев.

О ТВ БЧ-50 удалось узнать благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где собираются "Шахеды" и осуществляется их модернизация. Так, известно, что эта термобарическая боевая часть имеет вес в 52,4 кг. Кроме собственно термобаричного эффекта, она имеет еще и осколочный: каждый боеприпас "начинен" 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

В отличие от предыдущего поколения термобарических боеприпасов, при использовании которых сначала происходило распыление взрывоопасного вещества, которое заполняло пространство – и только после этого происходил его подрыв – новый боеприпас имеет однотактное действие. Это означает, что после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой 2400-2600 °C. Оно "растекается" по всей площади, а ударная волна поражает легкие, органы слуха и т.д.

"Термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может заполнить несколько помещений. Именно поэтому РФ и использует "Шахеды" с ТБ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины", – отметили в Defense Express.

Так, неоднократно именно такие "термобарические" "Шахеды" оккупанты применяли для ударов по Киеву, а минувшей ночью – по Харькову.

Особую опасность эти боевые боеприпасы представляют из-за того, что в случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее.

"Огненное облако от него заполнит всю квартиру полностью, в то время, когда от действия осколочно-фугасного боеприпаса может спасти правило "двух стен". Именно поэтому к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, которое отделено от улицы по меньшей мере двумя стенами, важно добавить еще одно правило "закрывать межкомнатную дверь". Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире", – подчеркнули в Defense Express, добавив, что лучшим вариантом сохранить свою жизнь все же будет пребывание в укрытии.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что после вечерней атаки войск РФ по Харькову при процессуальном руководстве окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, накануне вечером Россия атаковала Харьков "Шахедами". Удары по облцентру враг наносил, когда большинство харьковчан уже вернулись домой. По состоянию на утро 3 мая было известно о более полусотни пострадавших, а также значительных разрушениях в городе.

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