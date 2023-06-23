Две страны вблизи России могут получить ядерное оружие, – Фейгин

На саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля, может рассматриваться вопрос размещения ядерного оружия в ряде стран Европы, которые не принадлежат к ядерному клубу. Такая необходимость может возникнуть из-за передачи Россией тактического ядерного вооружения Беларуси.

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Наиболее логичным ответом на ядерный шантаж кремлевского диктатора Владимира Путина была бы передача ядерного оружия Польше и Литве. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

В контексте заявления президента США Джо Байдена о том, что угроза развязывания Путиным ядерной войны является реальной, он подчеркнул, что к таким предупреждениям следует прислушиваться. В этом контексте правозащитник напомнил, что глава Белого дома предупредил о готовящемся вторжении России в Украину накануне того, как оно произошло.

Как убежден Фейгин, Западу не следует идти в фарватере агрессивной риторики Кремля и тем более отвечать на его ядерный шантаж. Наоборот, необходимо демонстрировать агрессору силу.

"Не надо обмениваться шантажом и угрозами. Здесь нужно действовать. Вы разместили ядерное оружие в Беларуси? Мы разместим его в Польше и Литве. Вот это был бы логичный ответ. Возможно, заявление Байдена связано с Вильнюсским саммитом НАТО, где этот вопрос точно будет серьезно обсуждаться", – предположил он.

"Ни в коем случае нельзя уступать, потому что, если ты уступишь, он пойдет дальше. В этом парадокс. Не надо верить в то, что, если он что-то получит, то он удовлетворится. Путин никогда не удовлетворится", – подчеркнул правозащитник.

Он также не исключил, что факт передачи ядерного оружия Беларуси может стать опасным прецедентом, который смогут использовать другие страны, для которых защита суверенитета является актуальной.

"Китай может прекратить свое существование как единственная страна в юго-восточной Азии, обладающая ядерным оружием. Там может появиться ядерная Япония, ядерная Южная Корея, ядерный Тайвань. Ведь они видят, как хорошо работает ядерный шантаж – ты можешь шантажировать, угрожать и, как минимум, обеспечить свою безопасность и суверенитет. Украина тоже может иметь ядерное оружие. А сколько это может продолжаться?" – заявил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден назвал реальной угрозу применения Кремлем ядерного оружия. Размещение ядерного оружия в Беларуси он назвал "абсолютно безответственным" шагом.