'Дверь заклинило': жительница Кривого Рога рассказала, как спаслась после удара РФ и каковы последствия атаки. Видео

Вечером 19 декабря российские оккупанты устроили очередную атаку по Кривому Рогу. Одна из пострадавших, Инна, поделилась своей историей спасения, которая стала возможной благодаря соседям и удачному расположению в квартире.

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Об этом она рассказала в комментарии местному изданию "Свои". Инна находилась во внутренней спальне своей квартиры, когда произошел взрыв.

Это обстоятельство, по ее мнению, стало решающим для того, чтобы избежать серьезных травм. Однако после удара дверь в квартире заклинила, и она не могла выбраться.

"Внутренняя спальня, это меня спасло. Соседи выбили дверь, приехал дядя. Прибежал, вернее, они здесь рядом живут. Дверь заклинила, но они выбили, успели открыть дверь, и я вышла", - рассказала женщина.

Взрыв заставил женщину быстро действовать. Она спасла свою собаку и соседскую овчарку, но ее кот, к сожалению, исчез в хаосе.

Особенно госпожа Инна беспокоится о судьбе соседей, которых извлекали из-под завалов.

"Снизу (живут, – ред.) мужчина с дочерью, они в больнице. Сразу приехали ребята, вытащили их. В больницу увезли. Я думаю, что все будет хорошо. Мы звонили, так девочке там шину наложили. Я говорю, что все будет хорошо. С ними будет все хорошо, но у них квартиры вообще нет", – рассказала женщина.

Напомним, город Кривой Рог 19 декабря подвергся новой вражеской ракетной атаке. Пострадал жилой дом; известно о по меньшей мере шести мирных жителях, получивших ранения, среди них ребенок. Разрушений получил двухэтажный дом, несколько многоэтажек и почти два десятка частных домов повреждены, задело и больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге поздно вечером 18 декабря также раздавались взрывы. Пострадавших не было, но баллистические обстрелы повредили инфраструктуру, две девятиэтажки, больницу, школу, магазин и 10 автомобилей.

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