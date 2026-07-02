Двое детей лишились матери: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по АЗС в Днепропетровской области, нанесённого РФ. Фото

1 июля во время нападения в Днепропетровской области оккупанты убили Оксану Мельниченко, которая работала оператором на заправке. У женщины остались муж-военнослужащий, двое детей и родители.

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О гибели Оксаны Мельниченко сообщили на странице АЗС WOG в Facebook. В посте выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Что известно о женщине

Оксана Мельниченко работала оператором в сети АЗК более девяти лет, с 2016 года. По словам коллег, она была добрым, светлым и позитивным человеком, которого уважали и ценили все, кто работал вместе с ней.

Женщина воспитывала двоих детей, её муж служит в армии.

"В конце каждой рабочей смены Оксана пела свою любимую песню: "I Love You Baby". Эта искренняя привычка навсегда останется в наших воспоминаниях как символ её жизнерадостности, тепла и света.Трудно поверить, что Оксаны больше нет. Светлая память, искренние соболезнования родным и близким. Пусть её душа покоится с миром", – отметили на странице АЗС.

Главные истории дня

Российский удар по АЗС в Днепропетровской области

Российская армия продолжает наносить прицельные удары по объектам гражданской инфраструктуры. В ночь на 1 июля под обстрелом оказались пять автозаправок в разных районах Днепропетровской области.

В результате обстрелов на всех пострадавших АЗС возникли пожары, также повреждено оборудование. По информации начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, жертвой российской атаки стала 43-летняя женщина.

Кроме того, ранения получили ещё три женщины. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 35-летнюю беременную. В то же время 71-летней и 49-летней пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра во время лечения после ранения скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Мудрик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 27 июня 2026 года.

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