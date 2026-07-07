"Двое из Бангладеш": в ГУР раскрыли, как россияне уничтожили азиатских наемников в зарослях Харьковской области. Перехват

Украинские военные разведчики перехватили разговор российского захватчика, который обнаружил в зарослях лесопосадки в Харьковской области двух граждан Бангладеш, о которых оккупанты забыли. Азиатские наемники были напуганы и не знали даже своих позывных.

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Это в очередной раз свидетельствует о том, что Россия отправляет иностранных наемников на преступную войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, опубликовав аудиозапись перехвата разговора оккупанта.

Что известно

В Главном управлении разведки опубликовали аудиоперехват разговора оккупанта, который нашел в зарослях в Харьковской области двух испуганных наемников из Бангладеш, которых потеряли захватчики.

"Ром, они ничего не знают. Позывных, позывных не знают. Из Бангладеш, из Бангладеш, двое. Руби какой-то и Мойсель, они мне шеврон показывают, шеврон с тигром, "шестая штурмовая" написано", – описал оккупант.

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Это является очередным доказательством того, что российская оккупационная армия привлекает иностранных наемников к ведению преступной войны против Украины.

"Главари российской оккупационной армии продолжают отправлять на смерть иностранных наемников так же цинично, как и собственных солдат", – отметили в ГУР.

И напомнили, что каждый иностранный наемник, которого Кремль отправил в мясорубку в чужой войне, может добровольно сдаться в плен и спасти свою жизнь – через безопасный бот проекта "Хочу жить" в Telegram.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотни иностранных граждан, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, остаются в правовом вакууме. Москва не заинтересована в возвращении наемников. В некоторых случаях они не могут вернуться ни в РФ, ни в родную страну.

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