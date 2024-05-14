Двух оккупантов ликвидировал сам: нацгвардеец самостоятельно держал позицию против захватчиков в районе Клещиевки. Видео

На Бахмутском направлении фронта боец пятой отдельной Слобожанской бригады Нацгвардии держал позицию против четырех оккупантов. Защитник вступил с врагом в ближний бой и ликвидировал двух россиян.

Это произошло в районе Клещиевки. Мужественные действия нашего воина зафиксировала камера дрона. Видео было опубликовано в соцсетях Национальной гвардии Украины.

"Война – это о силе духа и жажде жизни", – говорится в подписи к кадрам.

На них показано, как оккупанты пытались захватить украинскую позицию в клещиевской посадке. В оборону вступил один наш боец против четырех российских солдат.

Двух врагов нацгвардеец ликвидировал сам. Один из уцелевших оккупантов продолжил вести бой: не исключено, что вражеская пуля могла задеть защитника. Однако боец НГУ продержался, пока не поступила помощь с соседней позиции.

Воины добили остальных двух захватчиков. Так совместными усилиями защитникам удалось отбить врага и удержать позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая бойцы НГУ нанесли масштабные потери подразделениям РФ, которые активизировались в приграничье Харьковской области. В бою нацгвардейцы уничтожили БМП с десантом и почти взвод личного состава врага.

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