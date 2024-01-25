Двое выдающихся операторов дронов 74-го разведывательного батальона бросили на штурм с автоматами, и они погибли в бою.

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С одним из них мы общались, и я не сделал интервью с реальным героем только потому, что ему это запретили.

Цель атаки была – отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака совсем не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата позывной "Первак" отправил дроводов в атаку с автоматами.

В результате запрета бойцам уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.

Погибли люди, которые уничтожили многих врагов и спасли многие жизни на этой войне. Это война дронов – и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями.

К сожалению, из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований, из-за отсутствия натовской процедуры After action rewiew, случаи направления в штурмовики операторов дронов не редки и продолжаются.

Обращаю внимание, что у нас военное командование много говорит о войне дронов, но не принимает меры, чтобы усиливать и защитить от некомпетентных командиров операторов дронов.

Считаю, что руководство ВСУ, наконец, должно обратить внимание на бездействие в этом вопросе, и выдать приказ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и применять операторов дронов для любых других задач. Иначе для кого вообще Генштаб пишет красивые доктрины.

Прошу обратить внимание, Валерий Залужный.