Дым видно издалека: появилось фото горящего буксира в порту "Кавказ" в Краснодарском крае

В ночь на 2 ноября в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае страны-террористки России вспыхнул буксир. Официальных причин пожара пока нет, однако местные источники предполагают, что судно загорелось после атаки беспилотников.

Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Exielnova+.

Дополняется...

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 ноября дроны-камикадзе атаковали город Туапсе Краснодарского края РФ. В результате операции были повреждены глубоководные причалы "Роснефти" для погрузки нефтепродуктов. Также известно о поражении одного из танкеров. В результате атаки загорелись два причала, которые оккупанты используют для погрузки и транспортировки нефтепродуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!