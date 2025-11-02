Вспыхнули пожары, поврежден танкер: появились данные о последствиях атаки дронов на порт в Туапсе. Фото и видео

В ночь на 2 ноября дроны-камикадзе атаковали город Туапсе Краснодарского края РФ. В результате операции были повреждены глубоководные причалы "Роснефти" для погрузки нефтепродуктов.

Кроме того, поврежден один из танкеров, который в момент атаки находился в порту. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Последствия атаки

По информации очевидцев, после налета БПЛА на Туапсе Краснодарского края возникли сильные пожары на причалах 1А и 1Б, которые российские оккупанты используют для погрузки нефтепродуктов на танкера.

Кроме того, спутниковые снимки NASA подтверждают, что сильный пожар возник непосредственно на территории инфраструктурного объекта, который россияне используют для погрузки и транспортировки нефтепродуктов.

Также свидетели утверждают, что кроме самого причала горит сам танкер. Судно для перевозки нефтепродуктов стояло у причала, который стал целью атаки БПЛА.

Что известно об объекте

Глубоководный причал введен в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до 7 млн ​​тонн в год. Причал в Туапсе способен принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 15 метров.

Мониторинговые каналы отмечают, что попадание БПЛА пришлось по центральной грузовой эстакаде, являющейся основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами.

Оккупанты признали последствия атаки

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Туапсе поврежден нефтеналивной танкер. При этом россияне выдали, что объект загорелся якобы "в результате падения обломков БПЛА".

"Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Напомним, в Московской области РФ украинская военная разведка провела успешную спецоперацию по "денефтефикации" государства-агрессора. Выведен из строя важнейший военный объект РФ – нефтепродуктопровод "Кольцевой".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября Военно-Морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по российским энергообъектам – Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

