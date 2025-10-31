ВМС Украины ударили ракетами 'Нептун' по Орловской ТЭЦ и подстанции в Новобрянске: подробности

Ночью в пятницу, 31 октября, Военно-Морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по российским энергообъектам – Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ. Отмечается, что удары нанесли крылатыми ракетами "Нептун".

Что известно об атаке на российские энергообъекты

Благодаря точному удару украинских ВМС крылатыми ракетами "Нептун" были поражены Орловская теплоэлектроцентраль и подстанция в Новобрянске.

Эти объекты обеспечивали электропитанием российские военные предприятия региона, поэтому их уничтожение стало ощутимым ударом по логистической инфраструктуре российских оккупантов.

Украинские военные провели результативную спецоперацию на территории России около 2 часов ночи.

Губернатор Орловской области Андрей Кличко в Telegram-канале подтвердил атаку на Орловскую ТЭС.

Российские паблики сообщали о взрывах в Орле, а впоследствии обнародовали соответствующее видео, на которое попал момент поражения ТЭЦ.

новость дополняется...