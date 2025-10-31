Под ударом был НПЗ: дроны атаковали Ярославль, прогремела серия взрывов. Видео

В России пожаловались на новую атаку дронов. Мощные взрывы под утро 31 октября звучали в Ярославле.

Там, как сообщается, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в пятерку самых крупных НПЗ в России. Об ударах по предприятию сообщают некоторые российские СМИ, а в соцсетях россияне публикуют видео со взрывами.

Что известно

Российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил об атаке дронов на Ярославль после 5 часов утра по киевскому времени (после 6 по московскому).

"Беспилотники атаковали Ярославль. Одной из целей атаки был НПЗ "Славнефть-ЯНОС", – отмечено в сообщении.

Россияне выкладывали в сеть видео, запечатлевшие гул моторов дронов, слабые попытки российской ПВО их сбить, мощные взрывы и иногда – зарево после них.

Судя по обсуждениям в местных пабликах, первые взрывы прозвучали примерно в 04:38-04:40 по киевскому времени, далее они продолжились с интервалом в 5-10 минут. К 05:20 некоторые жители города насчитали не менее 10 "хлопков" – и они продолжались.

Также россияне утверждали, что наблюдают "зарево со стороны НПЗ", а дорогу к предприятию перекрыли.

В аэропорту Ярославля на фоне атаки был введен план "Ковер": остановлена отправка и прием авиарейсов.

Атакованный завод входит в топ-5 крупнейших НПЗ России

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", "Славнефть-ЯНОС") — крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Расположен в Ярославле.

Крупнейшими акционерами предприятия являются российские гиганты "Газпром нефть" и "Роснефть".

Этот завод также является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России, он входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании "Славнефть". Основным видом деятельности предприятия является переработка нефти. Профиль НПЗ — топливно-масляный.

Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 млн тонн нефти в год. По объёмам первичной переработки нефти занимает 5-е место среди нефтеперерабатывающих заводов России.

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные масла; битумы — дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая продукция, ароматические углеводороды.

В числе потребителей продукции завода — практически все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, управление Северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в российском Орле после атаки города дронами исчез свет. Там, судя по сообщениям с места, под ударом оказалась местная ТЭЦ.

Также стало известно, что в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20% после украинской кампании дип-страйков.

