Атака на порт в Туапсе была операцией СБУ и Сил обороны: поражен танкер и инфраструктура. Фото и видео

Ночью 2 ноября украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Туапсе Краснодарского края РФ. Удар по вражескому объекту был операцией Службы безопасности и Сил обороны Украины.

Также был поражен танкер и другая инфраструктура порта. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники в СБУ.

Танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе поразили беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

По результатам операции было зафиксировано пять попаданий беспилотников. После прилетов загорелся танкер, а также были выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые осуществляют погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре рф, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "бавовна" на российских НПЗ и дальше будет ярко пылать", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в Московской области РФ украинская военная разведка провела успешную спецоперацию по "денефтефикации" государства-агрессора. Выведен из строя важнейший военный объект РФ – нефтепродуктопровод "Кольцевой".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по российским энергообъектам – Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!