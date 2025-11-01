ГУР уничтожило три нитки нефтепродуктопровода в Московской области. Видео

В Московской области РФ украинская военная разведка провела успешную спецоперацию по "денефтефикации" государства-агрессора. Выведен из строя важнейший военный объект РФ – нефтепродуктопровод "Кольцевой".

На нефтепродуктопроводе, который обеспечивал горючим российскую оккупационную армию, взорваны одновременно все три нити. Кадры операции показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

Утром в субботу, 1 ноября, в ГУР сообщили о проведенной накануне успешной операции по доставке "грохота на Московщину".

"31 октября 2025 года в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя важнейший военный объект государства-агрессора России – нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа", – указано в сообщении.

Взрывы раздавались на нефтепродуктопроводе в пределах Раменского района Московской области. Все меры по обеспечению безопасности важного для оккупантов объекта эффекта не имели.

"Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя", – рассказали в ГУР.

Россияне направили на место взрыва спецслужбы и ремонтные бригады.

"Очередная успешная операция ГУР на России – серьезный удар по военным возможностям государства-агрессора, а также по ее экономике, в частности в Московском регионе", – подчеркнули в разведке.

Пораженный магистральный нефтепродуктопровод имеет длину около 400 км. Он обеспечивал транспортировку для нужд оккупантов горючего с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "Кольцевой" перекачивал до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

Этот удар вместе с другими операциями в ГУР назвали продолжением действенного "санкционного давления" на агрессора. Так в свое время удары по важным для российской армии и экономики целях охарактеризовал руководитель военной разведки Кирилл Буданов.

"На самом деле, наши удары дали больше влияния, чем действие санкций. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб для РФ, чем любые экономические рычаги воздействия на них, которые были введены до сих пор", — подчеркивал он.

Напоследок в ГУР МОУ уже традиционно напомнили, что каждый российский захватчик и все государство-агрессор непременно дождется справедливого возмездия за каждое военное преступление против украинского народа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ряд СМИ накануне опубликовали информацию, что ГУР контратакует оккупантов под Покровском, чтобы разблокировать логистику.

Также стало известно, что в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20%. Россияне пытаются "залатать" собственную систему ПВО, однако пока особых результатов эти усилия им не приносят.

