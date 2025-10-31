ГУР контратакует оккупантов под Покровском, чтобы разблокировать логистику – СМИ

Спецподразделения ГУР пошли в контрнаступление вблизи города Покровск Донецкой области, чтобы разблокировать ключевые логистические маршруты. Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые оккупанты объявили "захваченными".

Об этом в пятницу, 31 октября сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в своем X-аккаунте. Также он обнародовал кадры, на которых можно увидеть высадку украинских разведчиков с вертолетов.

По словам Кэрролла, он получил информацию от военной разведки Украины.

"Военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео, которым я поделился, видно десантирование вертолетов в районах, которые, как утверждает Россия, она удерживает", – сообщил Кэрролл.

Журналист отметил, что не смог проверить видео самостоятельно.

Однако издание "РБК-Украина", сообщило, что его источники в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которое обнародовал Кэрролл.

В то же время источники "Суспільного" подтвердили, что ГУР начало сложную десантную операцию в Покровске.

Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые российское военное руководство объявило "захваченными" и являются стратегически важными для украинской логистики.

Бои за Покровск

Напомним, Покровск является приоритетной целью для российских оккупантов. Там враг сосредоточил основную ударную группу. Как подсчитали аналитики ISW, под самим городом сосредоточено не менее 11 тысяч оккупантов.

Захватчики уже начали распространять вбросы о том, что украинские воины окружены в Покровске. В частности, об этом докладывали российскому диктатору Владимиру Путину.

Украинские военные отрицают окружение Сил обороны в Покровске. В группировке войск "Восток" признали, что враг усиливает давление на Покровском направлении. Однако информацию о якобы блокировании украинских подразделений в Командовании назвали заявлениями российской пропаганды, которые не соответствуют действительности.

Глава Службы безопасности Василий Малюк напомнил, что РФ хвасталась, что "почти захватила" город, еще три месяца назад. За это время российская оккупационная армия прошла всего 7 километров.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, согласно заявлениям роспропаганды, якобы заявил о намерении приехать в Покровск Донецкой области, за который идут бои. Но ведь"все понимают, чем может закончиться этот визит", предупредил главаря Кремля президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

