'Заявления российской пропаганды не соответствуют действительности': в ВСУ рассказали об истинном положении дел в Покровске

Российские оккупанты усиливают давление на Покровском направлении. В то же время военные отрицают окружение Сил обороны в самом городе. А подобная информация о блокировании украинских подразделений – это лишь заявления российской пропаганды, которые не соответствуют действительности.

Об этом сообщила вечером 30 октября группировка войск "Восток". Военные рассказали о настоящем положении дел в Покровске.

"Блокировки" врагом наших Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, которые не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в командовании отметили, что оккупационная армия РФ действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. А в самом городе ситуация остается сложной и динамичной.

"Отдельные группы вражеской пехоты инфильтрируются в город Покровск и пытаются перемещаться и накапливаться в этом населенном пункте", – отметили в группировке войск "Восток".

В городе проводятся ударно-поисковые действия, сообщают военные. Украинские защитники уничтожают эти вражеские ДРГ и отдельных оккупантов.

"Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем. Только за минувшие сутки 29 октября украинские воины из состава 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов", – рассказали в командовании.

Отмечается, что логистика в город затруднена из-за вражеских FPV-дронов, однако пока она не прервана. Украинские военные используют различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей.

"Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков", – отметили в группировке войск "Восток".

Сирский отреагировал на заявления РФ о "блокировании" Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг сообщения о "блокировании" сил обороны в Покровске и Купянске. По его словам, ситуация под контролем, но остается напряженной.

Об этом он заявил после визита на Покровское направление и встречи с командирами. Он заслушал доклады о текущей ситуации, имеющихся потребностях, выслушал предложения.

Главком признал, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

По словам Сырского, в Покровске вражеская пехота накапливается в городской застройке, избегая прямых боестолкновений и меняя места пребывания. Поэтому первоочередная задача украинских подразделений — выявить ее и уничтожить. В этом активно задействованы разведывательные и ударные беспилотники, штурмовые подразделения ДШВ, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии и полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

