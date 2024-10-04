Джонсон рассказал, как отговаривал Путина от вторжения в Украину, и раскрыл, о каком "страхе" говорил диктатор

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пытался отговорить кремлевского диктатора Владимира Путина от вторжения в Украину. Но российский т.н. президент не послушал его. Он утверждал, что НАТО якобы передаст Киеву свои ракеты.

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Этот эпизод британский политик вспомнил в мемуарах Unleashed (выход книги запланирован 10 октября 2024 года), передает The Times. Глава Кремля, разговаривая с Джонсоном, озвучивал в роли "аргументов" тезисы своей пропаганды.

"Никто не предлагал разместить ракеты НАТО на украинской земле. Но Путин постоянно возвращался к этому вопросу. По его словам, не потребуется много времени, чтобы ракета, запущенная с Украины, поразила Москву", – поделился опасениями диктатора Джонсон.

В ходе разговора российский лидер сделал замечание о "случайной" ядерной войне. Британский политик, анализируя слова Путина, посоветовал никогда не верить тому, что говорят в Кремле.

"В какой-то момент он сделал своего рода жутко-шутливое замечание о риске просчета – непреднамеренного обмена ядерными ударами между Россией и НАТО. "Я бы не хотел причинить тебе боль, Борис", – сказал он (замечание, которое Кремль позже опроверг. Никогда не верьте чему-либо, что говорит Москва, пока это официально не опровергнуто)", – говорится в мемуарах Джонсона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Борис Джонсон заявил: странам Запада нужно перестать быть "одержимыми психодрамой Владимира Путина" и вестись на "идиотский аргумент" об эскалации. Украине следует предоставить все необходимое оружие, уверен он.

– Ранее Джонсон, а также пятеро бывших министров обороны, призвали действующего главу правительства Британии Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ.

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