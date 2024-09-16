Запад должен перестать быть одержимым Путиным и предоставить Украине все необходимое вооружение, – Борис Джонсон

Странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Владимира Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Нашей стране нужно предоставить все необходимое ей оружие.

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Также Запад должен принять Украину в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы должны дать Украине огромный пакет финансовой помощи по типу ленд-лиза – на 500 миллиардов или даже триллион долларов", – добавил он.

Он отметил успехи Вооруженных сил Украины в Курской области и сказал, что наша страна могла бы добиться куда большего за все время полномасштабной войны, если бы быстрее получала вооружение от партнеров.

"Задумайтесь, сколько украинских жизней можно было бы спасти. Поэтому Запад должен воспрять и соответствовать энергии и духу Украины", – отметил Джонсон.

По его словами, на Западе до сих пор продолжают вестись на "идиотский аргумент" об эскалации и о том, что каким-то оружием для Украины якобы можно спровоцировать Путина, хотя все происходящее свидетельствует об обратном. Так уже было сначала с NLAW, затем с танками Challenger, ракетами ATACMS и Strorm Shadow, а потом и с истребителями F-16.

"Меня достала эта фраза – "мы будем поддерживать Украину так долго, сколько понадобится". Разумеется, мы будем поддерживать Украину сколько необходимо, но это не значит, что нет срочности. Чтобы спасти жизни, нужно сделать три вещи, которые я назвал: НАТО, деньги и оружие", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Борис Джонсон выразил восхищение наступлением украинских войск в Курской области. В связи с этим он призвал к более активной поддержке Украины, в частности, по его мнению, следует разрешить Вооруженным силам бить оружием от партнеров по России.

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