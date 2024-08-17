'Мы недооценивали их чистую ярость!' Борис Джонсон призвал партнеров разрешить ВСУ избивать их оружием по России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил восхищение наступлением украинских войск в Курской области. В этой связи он призвал к более активной поддержке Украины, в частности, по его мнению, следует разрешить Вооруженным силам бить их оружием по России.

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Об этом он написал в своей статье для Daily Mail. Джонсон отметил, что украинское наступление существенно разозлило российского диктатора Владимира Путина, который не мог представить, что украинские танки захватят больше территории России за неделю, чем российские войска за год.

"Выражение лица Путина сказал обо всем – внезапное возмущение автократа, услышавшего правду. Это был прямой эфир, губернатор Курской области объяснял, что происходит с российскими городами и селами. Их захватили, – сказал Алексей Смирнов. Украинцы уже захватили кусок земли в глубь 12 км и шириной 40 км. В этот момент лицо Путина схватило спазм, как у жертвы инсульта, и он прервал губернатора. Эти детали должны объяснять военные, – сказал президент РФ и перевел разговор. Смущение Путина было очевидным для мира, и с того момента его унижение стало только больше", – пишет Джонсон.

Он подчеркнул, что Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории через неделю, чем россияне за год.

Джонсон считает, что наступление украинских войск является ярким примером того, как Запад недооценивал украинскую отвагу, решительность и готовность добиться успеха, несмотря на сложные обстоятельства.

Он призвал западных союзников прекратить медлить и предоставить украинским защитникам дальнобойные ракеты, такие как британские Storm Shadow и американские ATACMS. Он считает, что это поможет остановить вражескую авиацию и укрепить позиции Вооруженных сил Украины на фронте.

"Мы недооценили их смелость – их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их ярость на российского захватчика – глубокое желание в украинской груди выгнать путинские войска из каждого дюйма украинской земли. Так можем ли мы наконец прекратить бессмысленный путин украинцам оружие, которое им действительно нужно, чтобы завершить работу; и под этим я имею в виду разрешение на использование оружия, которое мы уже предоставили", – написал Джонсон.

Бывший премьер также обратился к нынешнему премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, призвав его активнее поддерживать Украину и помочь завершить российское вторжение. Джонсон отметил важность непоколебимой поддержки украинского народа в их борьбе за свободу и территориальную целостность.

"Своим героизмом украинцы в очередной раз взорвали миф о непобедимости Путина. Они снова доказали своим западным спонсорам, что они могут победить и победят. Мы морально обязаны помочь им – и как можно скорее", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты. Сегодня он получил несколько докладов от Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского, отчитывавшегося о ходе операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ 17 августа заявили, что их воины продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW в свою очередь указали, что Силы обороны накануне продвинулись юго-восточнее Суджи и сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ. В то же время ВСУ разрушили, вероятно, два моста через реку Сейм.

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