'Единое достижение России за зимнее наступление – уничтожение Бахмута': экс-директор ЦРУ выразил восхищение украинской стойкостью

Единственным "достижением" русских оккупационных войск во время зимнего наступления стало уничтожение и захват города Бахмут. В то же время, украинские военные поразили весь мир, когда выиграли битву за Киев, Сумы, Чернигов, Харьков и отвоевали назад Херсон.

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Об этом заявил член Киевского форума безопасности, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он также отметил, что во время захвата Бахмута российская армия потеряла в этом направлении по меньшей мере 25 тысяч солдат.

"Единственное достижение российских войск за зимнее наступление, которое они осуществили, – это уничтожение города Бахмут и его захват ценой жизней 25 тысяч солдат", – подчеркнул Петреус.

Он также добавил, что восхищается украинским народом, который в начале полномасштабного вторжения показал свою невероятную способность к мобилизации и противостоянию врагу.

"Весь мир следит за вашей страной и восхищается вами. То, как украинцы мобилизовались как народ, – это непревзойденно. Я увлекаюсь патриотизмом и выдержкой украинского народа", – подчеркнул Петреус.

Напомним, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые боевые действия. Силы обороны Украины преуспевают в районе села Клищиевка. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что процесс украинского контрнаступления развивается достаточно динамично и активно. А украинцам стоит учесть, что наступление в тех условиях, с которыми столкнулись наши войска – это длительный процесс, а не "сесть и поехать вперед".

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