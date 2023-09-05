В районе Клещиевки на Донбассе украинские воины продвигаются вперед: в ВСУ рассказали подробности

На Бахмутском направлении (Донецкая область) продолжаются тяжелые и динамичные боевые действия. Силы обороны Украины имеют успехи в районе села Клещиевка (на юг от Бахмута).

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Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает "АрмияInform". Представитель Вооруженных сил Украины сказал, что защитники страны продвигаются вперед и выбивают оккупантов с нашей земли.

При этом российские оккупанты активно обстреливают позиции Сил обороны и мирные населенные пункты, применяя в том числе самолеты и вертолеты.

"За минувшие сутки [4 сентября] противник совершил почти 600 обстрелов, дважды наносил удары по позициям наших защитников с помощью авиации. Всего произошло 12 боеприкосновений", – рассказал спикер.

Подтверждено, что на Бахмутском направлении за 4 сентября было ликвидировано 260 российских оккупантов и значительное количество вражеской техники, в том числе:

– два танка, одну боевую бронированную машину, три БМП;

– миномет "Тюльпан" калибра 240 мм, одну 203-мм САУ "Пион", три артустановки "Мста-Б", одну РСЗО БМ-21 "Град", две "Акации", два "Гиацинта", две пушки Д-20 и четыре Д-30.

Также ВСУ уничтожили один пункт управления БПЛА, два склада с боеприпасами, один РЛС "Рысь", три БПЛА типа Zala, один "Орлан-10" и один автомобиль россиян.

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что процесс украинского контрнаступления развивается достаточно динамично и активно. А украинцам стоит учесть, что наступление в тех условиях, с которыми столкнулись наши войска, это длительный процесс, а не "сесть и поехать вперед".

– Ранее Маляр назвала самые горячие участки фронта. Она отметила, что на Лиманском и Купянском направлениях интенсивность вражеских обстрелов очень высока.

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