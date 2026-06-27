Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко заявил, что среди 160 украинских военнослужащих, которых 26 июня вернули из российского плена, было 16 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов". При этом только один из них является защитником Мариуполя. Он также призвал изменить подходы к процессу освобождения военнопленных.

Видео дня

О своей позиции Прокопенко написал на странице в Facebook. Он привел статистику последнего обмена и подчеркнул, что нынешние темпы возвращения бойцов "Азова", участвовавших в обороне Мариуполя, остаются недостаточными.

"16 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов", среди них лишь 1 "азовец", который защищал Мариуполь. Именно столько наших бойцов из 160 украинских военнопленных, которые сегодня вернулись домой. Я не устану напоминать, что если все, вовлеченные в процесс обменов, не начнут искать новые подходы к возвращению азовцев, этот процесс, при таком количестве обмененных, может растянуться на десятилетия", – написал Прокопенко.

Главные истории дня

Он также заявил, что, по его словам, у пленных нет времени ждать.

"Этого времени у "Азовцев" нет. Они гибнут в плену от пыток. Ежедневно теряют здоровье из-за отсутствия надлежащего питания и медицинской помощи. А состояние человеческой психики после стольких лет в российских тюрьмах могут представить себе только те, кто сам пробыл там длительное время", – отметил командир.

Призыв к переменам

По словам Прокопенко, более 600 бойцов "Азова" уже более четырех лет находятся в российском плену.

"Более 600 бойцов "Азова" уже более четырёх лет находятся в нечеловеческих условиях. Мы успешно находим и применяем всё новые и новые решения, которые меняют ситуацию на поле боя в нашу пользу. Уже давно пора начать делать это и в вопросе обмена военнопленных бригады "Азов", – написал он.

В заключение командир задал риторический вопрос:

"Эти люди спасли Украину в начале полномасштабного вторжения. Отблагодарит ли их за это Украина, спасая их?"

Напомним, 26 июня Украина и Россия провели 76-й обмен пленными. Из российского плена были освобождены 160 украинских защитников. Почти все освобожденные сегодня бойцы находились в плену с 2022 года. Домой вернулись военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Также были освобождены бойцы "Азова".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!