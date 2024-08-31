'Единственный сын у матери': в боях на Курщине погиб аспирант из Ужгорода. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин, историк из Ужгорода Николай Гаевой. Его ждало немало свершений в области истории, однако судьба распорядилась так, что 28-летний мужчина пал в бою на Курщине, защищая родную землю от оккупантов.

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Николай был единственным сыном у матери, в ряды украинского войска он пошел добровольцем еще 24 февраля 2022 года. О гибели Героя известили в Украинском католическом университете, где он учился.

"Снова большая боль и снова непоправимые потери. На войне с российскими оккупантами погиб выпускник УКУ Николай Гаевой. Николай Гаевой – выпускник Гуманитарного факультета УКУ, магистерской программы "История". В 2019 году он поступил и учился в аспирантуре УКУ по истории. С началом полномасштабного вторжения России, Николай взял академотпуск и пошел в армию добровольно 24 февраля 2022 года. Был убит российскими оккупантами на Курском направлении 27 августа 2024 года. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой (Полесской бригаде ДШУ ВСУ). Герою было всего 28 лет", – говорится в сообщении.

Родился Николай Гаевой в Ужгороде, был единственным ребёнком в семье. И страстно увлекался историей, поэтому решил связать свою жизнь с ее изучением. Сначала учился на историческом факультете Ужгородского национального университета. Там уверяют : война оборвала жизнь молодого и очень перспективного ученого и страстного патриота Украины.

"Николай в 2013-м году решил соединить свою жизнь с историей – наукой, большим ценителем и знатоком которой он был. Студенты, вместе с которыми Николай Гаевой поступил на первый курс исторического факультета УжНУ, вспоминают его как начитанного, интеллигентного, тактичного и несколько застенчивого парня", – говорится в сообщении на Facebook-странице Факультеру истории и международных отношений УжНУ.

Однокурсники Николая вспоминают: с ним можно было говорить про "все на свете". Юноша имел "удивительный дар к дискуссиям", интересовался античностью и даже на переменах между лекциями читал труды философов.

"Всегда лояльный, всегда готовый помочь, добрый организатор. Николай Гаевой был активным участником Революции Достоинства, волонтер благотворительной организации Каритас, патриот своей страны... За внешним воспитанием и деликатностью Николая скрывались большая внутренняя сила и твердые намерения стоять на своем до конца. Именно эти черты молодого ученого и заставили его оставить архивы, библиотеки и свои наработки и, безо всякого сожаления, отправиться на войну с российскими оккупантами. историк". Друзья и однокурсники, все большое сообщество нашего факультета не могут подобрать слова сожаления о потере близкого друга. У каждого из тех, кто лично знал Николая есть своя история, по которой его будут помнить всегда", – отметили на историческом факультете Ужгородского Национального университета.

Учебу в УжНУ Николай сочетал с получением религиозного образования в Теологическом институте в Брюховичах. Квалификацию магистра же получал уже в УКУ.

Кроме античности Николая Гаева очень интересовал украинский радикальный национализм ХХ ст., войны, тоталитарные идеологии и режимы, их влияние на украинское общество.

"Он прочитал сотни архивных страниц и столько же книг и воспоминаний о жизни украинских националистов. Знал не только их образ в общественном сознании, но и реальные принципы и ценности", – рассказывали о Николае его друзья еще в 2022-м, когда об историке, который надел доспехи воина, написало закарпатское издание Varosh.

Сам Николай тогда в разговоре с журналистами так описывал будущую победу:

"Идеальная победа - это выход на границу 1991 года и изменение режима в России на мирный прозападный как план-минимум, и развал и демилитаризация России как план-максимум. Нам обязательно нужно добиваться репараций, не говоря уже о возвращении пленных и суда над военными преступниками. Думаю, что должен быть международный договор и контроль над политикой в РФ со стороны международного сообщества. Россия должна быть наказана. Как это все сделать – это уже трудный и долгий вопрос. Война покажет".

Друзья воина говорят: он был удивительно светлым человеком, постоянно превыбвавшим в поиске.

"Николай был светлым человеком, который искал. На его жизненном пути было активное участие в молодежных патриотических и христианских организациях. Его поиски остановились на академической исследовательской деятельности, которую прервала война. Николай имел хороший характер и кроткий нрав. Писал диссертацию об интеллектуальной биографии ЯрославаСтецько.Подобно своему герою, Николай поставил общественные интересы выше личных и присоединился войску, сказав: "Нынешняя ситуация требует свершений". Он служил в артиллерийском расчете 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ. Бывал на полях битвы на Донбассе, на востоке и на юге Украины. К сожалению, его последним пунктом стали поля Курщины", – сказал о Герое его друг Михаил Тупица.

"Историк, невероятно умный и начитанный, визионный, идейный... Исследовал историю УПА, писал книгу о Стецько... Из Горян, единственный сын у мамы... Я не могу в это поверить... Это очень больно терять таких людей , как Коля... на него хотелось равняться", – написала журналистка Varosh Галина Гичка.

Общественный деятель Тарас Радь тоже вспоминает Николая как талантливого историка с широким полем интересов. Он много времени проводил в архивах и работал "в поле", несколько статей Гаевого были опубликованы на "Исторической правде".

"Время от времени мы пересекались с Николаем в каком-то из корпусов Украинского Католического Университета и общались о его успехах в написании кандидатского исследования, и вдруг я неожиданно узнал, что Николай мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Я был удивлен, поскольку на мой первый и, как оказалось, ошибочный взгляд Николай был отчаянным человеком дела. Николай должен был идти на защиту диссертации, а пошел защищать Украину! Николай, ты еще должен был так много написать, защитить диссертацию, продолжить научную работу в УКУ, а может, еще где-нибудь. Но судьба распорядилась так, что ты отдал жизнь в борьбе за независимость Украины. Пусть тебе будет хорошо в мире светлом, тихом и вечном!" – отметил Радь.

Напомним, ранее стало известно, что 28 августа в боях за Украину погиб 28-летний воин с Прикарпатья. Степан Сенчук в апреле этого года получил награду "Золотой Крест". Ему навсегда останется 28 лет.

Также сообщалось, что в Ужгороде провели в последний путь воина Сергея Стрижака. Он погиб в День независимости Украины.