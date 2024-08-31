Был награжден 'Золотым Крестом': в боях за Украину погиб 28-летний воин с Прикарпатья

В боях за Украину отдал жизнь еще один Герой – 28-летний военный из Ивано-Франковской области Степан Сенчук. Он погиб 28 августа в одном из направлений фронта.

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В апреле этого года защитник был награжден знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест". О потере известили в Нижневербижском сельском совете.

"28 августа 2024 года, во время выполнения боевого задания, погиб солдат Сенчук Степан Васильевич, 1995 года рождения, вторым домом которого было село Спас Нижневербижской громады... Нижневербижская громада выражает искренние соболезнования всем родным и близким из-за непоправимой потери. Пусть вечной будет память о нашем Защитнике!" – говорится в сообщении.

В Нижневербижском сельсовете также сообщили, что в апреле этого года солдат Степан Сенчук был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ – нагрудным знаком "Золотой крест".

Известно, что родился Степан Сенчук 3 декабря 1995 в селе Пистынь Косовской громады. И хотя жил он в селе Спас, похоронят защитника в населенном пункте, где он родился: как отметили в Нижневербижском сельском совете, такова была воля самого Степана.

На малой родине воина на щите встречают 31 августа. По данным Нижневербижского сельсовета, скорбный кортеж с телом Степана Сенчука около 12:00 прибудет в село Спас через Великий Ключив и Нижний Вербиж. Земляков Героя просят достойно встретить его.

Молодому воину навсегда останется 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Закарпатья. Руслан Шакалис из села Волково Ужгородского района навсегда останется 27-летним.

Также сообщалось, что в боях в Луганской области погиб бывший сельский голова из Волыни. Василий Забокрицкий ранее участвовал в АТО.

А 28 августа появилось известие о гибели активистки "Правого сектора" Натальи Кузнецовой. Ее муж погиб под Бахмутом в мае прошлого года. С "Иранкой" попрощались 29 августа на Майдане Незалежности в Киеве.