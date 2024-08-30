Погиб в День Независимости: в Ужгороде провели в последний путь воина Сергея Стрижака. Фото

На щите в родной Ужгород вернулся с войны 51-летний Сергей Стрижак. Свой последний бой воин принял 24 августа именно в День Независимости Украины.

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В пятницу, 30 августа, Героя провели в последний земной путь. Об этом сообщил Ужгородский горсовет.

Сергей Стрижак родился 14 февраля 1973 в Ужгороде. После окончания школы получил специальность "Электромонтер" и работал в разных сферах деятельности. Перед началом полномасштабного вторжения работал в Закарпатском областном эколого-натуралистическом центре ученической молодежи, где его коллеги ценили и уважали за ответственное отношение к работе, за доброту, за веселый нрав.

С января 2023 проходил службу в рядах ВСУ, воевал на Запорожском и Донецком направлениях, защищая свою Родину от российской орды.

У защитника остались мать, жена, две дочери.

Прощание с Героем прошло на набережной Независимости. Почтить Сергея Стрижака пришли родные, близкие, собратья, горожане и представители местных властей.

Во время церемонии прощания зачитали памятное письмо от главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского в знак глубокой благодарности за жертвенное служение в рядах Вооруженных Сил. После этого военнослужащий вручил его жене Героя, став перед ней на колени.

Похоронили Сергея Стрижака с военными почестями на Холме Славы в Ужгороде.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 августа стало известно о гибели пилота Алексея Меся. Он ценой своей жизни сбил три вражеских ракеты за штурвалом F-16.

В боях на Покровском направлении погиб младший сержант Михаил Колодчук из Тернопольщины. У него осталось два сына, а двое родных братьев Героя тоже защищают Украину в рядах ВСУ.

29 августа в Донецкой области погиб историк и археолог из Львова Юрий Ревера. На фронте он являлся оператором БПЛА.

26 августа на фронте упал воин со Львовщины Иван Батыг. Свой последний бой он принял вблизи Невского в Луганской области. Воину было 59 лет.

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