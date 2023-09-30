Эффективность невысокая: оккупанты заранее перебросили на фронт резервную 25-ю армию

Недавно мобилизованные оккупанты, сформированные в 25-ю общевойсковую армию, переброшены в Украину на фоне многочисленных потерь России. Кремль вынужден использовать стратегические резервы своих войск, так как тактические исчерпаны.

Об этом рассказал представитель восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш в эфире телемарафона UA Разом. По его словам, подкрепление оккупантов уже переброшено на Лимано-Купянском направлении.

"Эффективность применения этих подразделений остается невысокой. Поскольку даже из перехватов, которые мы фиксируем - захватчики, ощутившие на себе всю мощь ВСУ, указывают на проблемы с личным составом, нехваткой техники и так далее", – пояснил военный.

Указанная армия состоит из 12 тысяч вражеских солдат, причем они представляют собой абсолютно разный контингент. Значительная часть из них вышла из расформированных подразделений, которые в прошлом уже были разбиты украинскими защитниками.

"Хочу отметить, что это уже стратегические резервы продолжает привлекать Россия, что указывает на недостаточное количество личного состава, поскольку все тактические резервы уже исчерпаны", – подытожил Евлаш.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты перебрасывают боевые катера по сухопутным путям в страхе ударов беспилотников ВСУ. В частности, зафискировано перемещение "Рапторов" в направлении Севастополя, которые патрулируют побережье оккупированного Крыма.

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