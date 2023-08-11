Египет отказался поставлять оружие Украине, несмотря на давление США – WSJ

США уже несколько месяцев пытаются добиться, чтобы Египет стал оказывать военную помощь Украине. Однако эти усилия до сих пор не имели успеха.

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Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию собственных источников. Впервые глава Пентагона Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдельу Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие еще в начале весны.

Отмечается, что тогда ясного ответа американский министр не получил.

Позже в частных беседах члены египетской администрации сообщили, что поставлять оружие Украине Каир не собирается.

Представители США и Египта не стали комментировать информацию о переговорах по поставкам оружия Киеву.

Напомним, Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Это произошло после переговоров с официальными лицами США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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