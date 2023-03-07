''Его глаза, голос и то, как он курил сигарету'': сестра узнала брата, расстрелянного оккупантами за слова ''Слава Украине!''

Стало известно имя пленного воина ВСУ, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!" и сняли это циничное преступление на видео. В безоружном Герое, который резко ответил вооруженному террористу из рядов ВС РФ, украинка узнала своего брата.

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Но пока личность военнослужащего хранят в тайне. Об этом сообщила локальный продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко в Facebook.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит: "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то как он курил сигарету", – написала она.

По ее словам, украинка попросила подождать, пока выйдут на связь побратимы воина "с нуля". Также сестра погибшего защитника добавила, что хочет побыть возле его матери.

"Слава Герою!" – написала София Кочмар-Тимошенко.

Напомним: 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Российские военные преступники выстрелили в бойца после того, как он отказался снять шеврон с формы и произнес слова "Слава Украине!".

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Граждане государства-агрессора России бурно отреагировали на видео расстрела их солдатами безоружного украинского воина. Россияне разразились истерикой, выдвигая собственные циничные версии преступления, совершенные их земляками-террористами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц военного ВСУ. Он призвал украинцев ответить мужественному защитнику легендарным поздравлением "Героям слава!".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях устроили флешмоб через видео, на котором российские кафиры расстреливают пленного защитника Украины после его слов "Слава Украине!". Граждане публиковали фото погибшего бойца и картинки с надписями "Героям Слава!"

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