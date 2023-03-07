Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''

Пленным украинским военным, которого оккупанты за слова "Слава Украине" расстреляли на камеру, является Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде.

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Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Воин родился 7 января 1982 года, ему был 41 год. С 3 февраля 2023 года считался пропавшим без вести.

Связь с защитником исчезла в Донецкой области, в районе села Зализнянское под Соледаром.

Ранее журналистка София Кочмар-Тимошенко рассказала, что шесть членов семьи заявили, что на видео оккупантов – их брат и сын. Мать Героя почувствовала себя плохо, и семья попросила тишины.

"Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка в Facebook.

Ранее она сообщила, что защитника узнала сестра – по глазам, голосу и манере курить сигарету.

Напомним, 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а обмудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.

Тем временем в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили истерику, выдвигая циничные версии преступления.

В свою очередь украинцы организовали флешмоб – публикуют фото погибшего бойца с надписью "Героям слава!"