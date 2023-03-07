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Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине"

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,6 т.
Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова 'Слава Украине'

Пленным украинским военным, которого оккупанты за слова "Слава Украине" расстреляли на камеру, является Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде.

Видео дня

Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Воин родился 7 января 1982 года, ему был 41 год. С 3 февраля 2023 года считался пропавшим без вести.

Связь с защитником исчезла в Донецкой области, в районе села Зализнянское под Соледаром.

Ранее журналистка София Кочмар-Тимошенко рассказала, что шесть членов семьи заявили, что на видео оккупантов – их брат и сын. Мать Героя почувствовала себя плохо, и семья попросила тишины.

Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''
Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''

"Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка в Facebook.

Ранее она сообщила, что защитника узнала сестра – по глазам, голосу и манере курить сигарету.

Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''

Напомним, 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

Стало известно имя украинского военнопленного, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а обмудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.

Тем временем в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили истерику, выдвигая циничные версии преступления.

В свою очередь украинцы организовали флешмоб – публикуют фото погибшего бойца с надписью "Героям слава!"

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