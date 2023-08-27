Его не дождались мама и любимая: в боях за Украину погиб воин из Днепропетровщины, награжденный орденом "За мужество". Фото

В Херсонской области на войне против российских оккупантов 7 августа погиб 35-летний младший сержант Артем Журавель. Воин был родом из города Каменское Днепропетровской области.

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Герой с 2017 по 2021 год служил в Вооруженных силах Украины на контракте, был участником АТО. В первый день полномасштабного вторжения РФ он вернулся на фронт. Об этом сообщил в Facebook Каменской городской совет.

Журавель награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Погиб наш защитник во время выполнения боевой задачи на юге страны.

У Героя остались мать, две сестры и любимая девушка.

В горсовете рассказали, что Журавель родился 19 мая 1988 в Каменском. В 2003 году окончил 9 классов средней общеобразовательной школы №23, в 2007-м – Днепродзержинский индустриальный техникум.

Похороны воина состоялись 25 августа на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в родном городе украинца. Панихиду отслужили в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно о смерти бойца Нацгвардии Игоря Воеводина, который погиб в боях за Украину всего через месяц после своей свадьбы.

– Смертью храбрых пал 21-летний воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Парень присоединился к рядам Сил обороны после окончания срочной службы. Он был единственным сыном своих родителей.

– Также на фронте погиб 21-летний нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица на Прикарпатье. Он был младшим сержантом и командиром отделения.

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