Ему было всего 20: в Киеве попрощались с гвардейцем, который погиб в боях за Украину через месяц после свадьбы. Фото

Украина снова понесла потери в развязанной Россией войне. На фронте погиб боец Нацгвардии Игорь Воеводин.

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С героем уже простились в Киеве. Он погиб в боях за Украину всего через месяц после свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Киеве попрощались с погибшим гвардейцем Бригады АЗОВ Игорем Воеводиным. Игорю было 20 лет, он пошел служить добровольцем. Месяц назад парень женился и будучи на службе продолжал учиться на филологическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко. Вечная память лучшим сыновьям Украины. Вечный позор российским оккупантам! Не простим!" – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на фронте погиб воин-разведчик ГУР на псевдо "Соник". Он отправился на спасение раненым во время выполнения боевой задачи собратьям и взорвался на мине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время наступления в Донецкой области погиб полицейский из Волыни. Роман Гиренко, которому был 31 год, присоединился к Гвардии наступления. У павшего в бою воина остались двое детей.