Осталось двое детей: во время наступления в Донецкой области погиб полицейский из Волыни

Во время наступления Сил обороны Украины в Донецкой области погиб 31-летний боец Службы судебной охраны Роман Гиренко. В марте 2023 г. он присоединился к гвардии наступления.

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О тяжелой потере сообщили в Facebook Территориального управления Службы судебной охраны в Волынской области. В ее ряды Герой стал с самого начала становления органа в ноябре 2019 года. Роман занимал должность контролера II категории 1 отделения 2 взвода охраны 1 подразделения охраны.

В сообщении отметили, что в марте этого года военный прошел конкурсный отбор и присоединился к объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

"К сожалению, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, 23 августа он погиб на поле боя. Без отца осталось двое несовершеннолетних детей", – отметили в сообщении, выразив соболезнования семье Героя.

Гибель полицейского также подтвердила его коллега из Волыни Наталья Пасечник. Она вспоминает бойца как перспективного и амбициозного.

"Чрезвычайно тяжело и больно сообщать о гибели людей, которых знал лично, с которыми служили и общались. Рома Гиренко. Молодой, перспективный, амбициозный сотрудник полиции. Жизнерадостный, с невероятной улыбкой и блестящими глазами", – написала правоохранительница, выразив соболезнования.

Напомним, также в боях за Украину погиб разведчик на псевдо "Соник". Во время выполнения боевой задачи воин подорвался на мине, пытаясь спасти раненых побратимов, полученные ранения оказались смертельными.

Учитывая специфику работы воина, в ГУР не раскрыли ни его имя, ни подробности о жизни и более подробных обстоятельствах гибели воина-разведчика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 25 августа скончался полицейский Сергей Филоненко, который в марте прошлого года получил тяжелое ранение в боях на Харьковщине. Тогда вблизи села Карасовка он вместе с воинами ВСУ уничтожил три вражеских танка и был ранен, когда вытаскивал из-под обстрелов товарища.

– На Волыни попрощались с воином отряда "Любарт" Русланом Карпюком, погибшим, вероятно, во время спеоперации в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области.