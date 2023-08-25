Умер полицейский, получивший тяжелое ранение в бою с оккупантами: он перенес десятки операций. Фото

В ночь на 25 августа остановилось сердце полицейского Сергея Филоненко, который в марте прошлого года получил тяжелое ранение в боях на Харьковщине. Тогда вблизи села Карасовка он вместе с воинами ВСУ уничтожил три вражеских танка и был ранен, когда вытаскивал из-под обстрелов раненого товарища.

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Спустя более года после тяжелейшего ранения Герой перенес три десятка операций, последнюю из них Сергей Филоненко не пережил. О смерти воина сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Ночью перестало биться сердце инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области Сергея Филоненко. Более года капитан полиции лечился от ранения, полученного в бою с оккупантами. Полицейский и военнослужащие ВСУ в марте прошлого года Карасовка уничтожили три танка захватчиков. На линии огня Сергей вытащил на себе раненого бойца и получил тяжелое ранение. Полицейский мужественно боролся за жизнь и перенес десятки операций, но последнюю его сердце не выдержало. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

На малой родине Сергея, в Золочеве, рассказали, как отчаянно раненый капитан полиции боролся за жизнь ради любимой жены и маленьких детей.

"Все это время проходил сложную реабилитацию, перенес около тридцати тяжелых операций, но не терял оптимизма. Сергей оставался сильным духом, и как и все мы, верил, что все будет хорошо. Мужественно выдерживать все испытания, помогала любовь маленьких сына и дочери, забота жены и родителей, дружеская поддержка коллег и земляков. Но после последней операции сердце Героя остановилось", – отметили в Золочевском поселковом совете.

Земляки защитника, отдавшего жизнь за Украину, отмечают, что Сергей Филоненко был "веселым, улыбчивым, душевным и общительным". Таким он и останется в памяти родных, друзей, коллег и побратимов.

"Брат, как так... Царство небесное... Спасибо тебе за Украинский Золочев. Слава Герою!" – написал секретарь Золочевского поселкового совета Виталий Садовый.

Напомним, ранее стало известно, что на Волыни простились с воином отряда "Любарт", погибшим в боях за Украину. 26-летний Руслан Карпюк из Торчина мечтал о собственной семье, но так и не успел жениться.

В бою вместе с Русланом погибли его побратимы Роман Кужель, Вадим Бельский и Игорь Стасюк. В ходе боя все они получили тяжелые ранения, однако не сложили оружие и продолжали сражение до конца.