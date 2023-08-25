Подорвался на мине во время спасения побратимов: на фронте погиб воин-разведчик ГУР с псевдо Соник. Фото

В боях за Украину погиб разведчик на псевдо "Соник". Во время выполнения боевой задачи воин подорвался на мине, полученные ранения оказались смертельными.

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Жизнь разведчик отдал, пытаясь спасти раненых побратимов. О гибели Героя рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Воин-разведчик с псевдо "Соник" погиб за свободу Украины во время выполнения боевого задания Он самоотверженно поплыл на помощь раненым побратимам. К сожалению, во время операции по спасению "Соник" подорвался на мине. Выражаем глубокие соболезнования родным павшего Героя. Вечная память и почет Воину!" – отмечено в сообщении.

Учитывая специфику работы воина, в ГУР не раскрыли ни его имя, ни подробности о жизни и более подробных обстоятельствах гибели воина-разведчика.

Напомним, ранее стало известно о смерти капитана полиции Сергея Филоненко от ранений, полученных в боях за Украину. Сверхтяжелые повреждения полицейский получил еще в марте 2022 года, когда бок о бок с воинами ВСУ вступил в неравный бой с оккупантами. Тогда украинским воинам удалось остановить противника и подбить несколько вражеских танков. Однако полицейский, извлекая из-под огня раненого собрата, подержал тяжелые ранения.

Больше года Герой боролся за жизнь, он перенес около 30 операций. После последней из них сердце защитника остановилось.