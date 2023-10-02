Его не дождались с фронта двое сыновей и дочь: в Полтаве попрощались с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

На войне против российских захватчиков в районе села Андреевка Донецкой области 22 сентября 2023 года погиб 40-летний украинский воин Иван Перепелятник. Церемония прощания с героем состоялась 2 октября в Полтаве.

Около 10:00 к Свято-Успенскому собору ПЦУ пришли родные и друзья Героя. "Суспільне" передает, что у защитника остались сестра, жена, двое сыновей и дочь.

Перепелятник родился в Кременчуге, а последние 10 лет проживал в поселке Опишня. Там проведут его похороны, рассказала сестра погибшего Оксана Крепак.

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Перепелятник был мобилизован в июне 2022-го. Службу проходил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины, был наводчиком.

В августе прошлого года воин получил ранение, но после лечения и реабилитации снова встал на защиту Украины. Воевал на Бахмутском направлении, пишет издание "Новини Полтавщини".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Мелитопольском направлении погиб житель поселка Ширяево Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

– 17 сентября на войне с российскими захватчиками погиб 32-летний Руслан Данильчук из села Опрышки Полтавской области. Украинец был мобилизован еще в первые дни полномасштабного вторжения.

– Возле населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области погиб 28-летний солдат Иван Бундзяк. Герой был родом из села Глушков Ивано-Франковской области.

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