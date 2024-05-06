Его не дождались с фронта жена и дочь: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На Авдеевском направлении фронта отозвалась жизнь младшего сержанта 71-й ОЕБр Василия Жемелы из Львовской области. За неделю до гибели Герой получил награду "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.

Защитнику было 37 лет, у него остались жена и маленькая дочь. Болезненным известием с фронта поделился Рава-Русский городской совет.

Василий Жемела, 9 октября 1986 года рождения, был из села Забирье Рава-Русской городской территориальной громады, но в вместе с семьей проживал в Дублянах.

Мужчина защищал Украину от врага в составе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Имел звание младшего сержанта.

Десантник неоднократно выполнял боевые задания на горячих участках передовой. В начале марта 2024 года во время ведения оборонных действий в районе одного из населенных пунктов Донетчины Василий Жемела осуществил эффективное приглушение вражеских беспилотников, исключив возможность проведения оккупантами аэроразведки.

За мужество, высокий профессионализм и преданность воинской обязанности главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил воина "Золотым крестом". Награду ему вручили в конце апреля.

"Своим принципиальным и ответственным отношением к служебным обязанностям Василий заслужил уважение и авторитет среди побратимов. Защитник со Львовщины неоднократно принимал участие в выполнении боевых задач и собственными действиями служил примером преданности и профессионализма для своих подчиненных", – говорилось в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Мужественный воин мог сделать еще так много – не только для войска, но прежде всего – для своих родных. К сожалению, 2 мая во время защитник погиб в боях на Авдеевском направлении от вражеского осколочного попадания в шею.

В мгновение ока мужа потеряла его жена Татьяна, а их дочь Елизавета – отца. После прощания Героя похоронят на Марсовом поле во Львове.

"Снова нас покидают лучшие, достойные… Выражаем искренние соболезнования семье погибшего воина. Разделяем боль большой утраты с родными Героя. Мы всегда будем благодарны за невыразимый вклад в защиту нашей страны!" – отметили в громаде.

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