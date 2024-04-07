Его не дождались с фронта жена и двое детей: на войне погиб защитник с Сумщины. Фото

В боях на Авдеевском направлении фронта погиб Иван Пономаренко из Сумской области. Он встал на защиту Украины добровольцем, служил в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Воину навеки осталось 52 года, родного человека потеряли его жена и двое детей. Об этом сообщил Кролевецкий городской голова Виктор Лехман.

Пономаренко Иван Николаевич, 29.02.1972 г. р., проживал в родном селе Быстрик. В ряды ВСУ мобилизовался 28 декабря 2022 года. Имел звание старшего солдата, воевал в рядах 115-й ОМБр.

"Пошел защищать Украину не по повестке, а по зову сердца и души, то есть добровольцем. Это был его выбор. И отдал самое дорогое – жизнь. Как Герой! Ордена, медали... Все тлен. Жизнь человека не заменит ничего. Как и боль семьи, всех родных и близких", – написал односельчанин погибшего Вячеслав Ковтун.

Он подчеркнул, что Иван Пономаренко был очень хорошим человеком, с хорошим чувством юмора, любящим отцом и образцовым семьянином. А также трудолюбивым мужчиной, который никогда не отказывался от работ для села.

Жизнь воина оборвалась 1 апреля 2024 года в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. У военнослужащего остались жена, двое детей и сестра.

"Сочувствуем семье и близким Героя, искренне разделяем боль потери и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная слава и светлая память нашему воину-защитнику!" – отметили в громаде.

О дате, времени и месте захоронения защитника землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта от полученных в бою на Донетчине огнестрельных ранений погиб отважный 44-летний воин Роман Бойко с позывным "Лютый". Защитник из Сумской области на войне был с 2014 года, пережил Дебальцовский котел, а в октябре 2023-го стал известен тем, что вдвоем с побратимом пробыл на позиции восемь суток в полном окружении, отражая шквал вражеских атак.

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