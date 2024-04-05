Через 8 дней в окружении уничтожил полсотни оккупантов: в боях за Украину погиб Герой из Сумщины

На родную Сумщину возвращается на щите украинский защитник, отважный воин Роман Бойко с позывным "Лютый". Он погиб 17 марта в бою в Донецкой области от полученных огнестрельных ранений.

Об этом сообщил в Facebook Александр Курбатов, пресс-офицер 128 бригады ТРО Днепра, в которой служил погибший.

В октябре 2023 года Роман Бойко стал известен тем, что вдвоем с побратимом пробыл на передовой 8 суток в полном окружении, отражая шквал вражеских атак.

Собратья перебрасывали им дроном воду и батареи для рации, чтобы поддерживать связь. А Роман забирал оружие у убитых оккупантов и продолжал держать позицию. За эти восемь адских суток Герой уничтожил полсотни орков, подбил вражеский танк и вышел из боя победителем.

О Романе Бойко журналисты сняли сюжет. Когда его попросили на видео рассказать, как ему все это удалось, он затянул сигарету и лишь скромно сказал: "да что там говорить".

На войне Роман с 2014 года. Пережил Дебальцовский котел. В начале полномасштабного вторжения он вступил в армию, оставив работу в Израиле и вернувшись, чтобы защищать Родину.

На фронт он пришел уже с травмами от предыдущей службы, с инвалидностью третьей группы.

В феврале Роману Бойко исполнилось 45 лет.

В своем последнем бою Роман получил осколочное ранение, но отказался от эвакуации. Несмотря на рану, он сумел уничтожить 12 оккупантов и вытащил раненого побратима в безопасное место. Вернулся на позицию и помог отбить еще одну атаку противника.

Во время очередного штурма россиян Роман получил тяжелое ранение. Но даже перед лицом неминуемой смерти он успел уничтожить еще трех врагов, бросив в них гранаты.

У Романа осталась жена и двое маленьких дочерей.

Побратимы Романа Бойко просят поддержать петицию о присвоении ему звания Героя Украины.

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