'Его судьба должна была сложиться не так': в боях за Украину погиб 26-летний защитник со Львовщины. Фото

Скамьи батальона Небесных войск пополнил молодой воин Николай Журавчак из города Стебник Львовской области. Боец 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ получил тяжелые ранения в бою, его сердце остановилось в госпитале.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщили родные Героя и Дрогобычский городской совет.

Николай Журавчак родился 14 мая 1998 года. Он окончил гимназию №7 в Стебнике, затем истфак Дрогобычского педуниверситета им. И. Франко. Учился на экономическом факультете ЛНУ им. И. Франко.

С полномасштабной войной парень оставил учебу и с первых дней пошел служить добровольцем на фронт. Он присоединился к 67-й ОМБр, был старшим стрелком-оператором механизированного отделения второго механизированного взвода первой механизированной роты в/ч А4123.

Вскоре после своего 26-летия, 27 мая 2024 года во время выполнения военных задач на фронте защитник получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу им. Мечникова в Днепре. Однако от полученных травм воин умер.

"Николай – тот, о ком говорят лучший из лучших. Новая генерация интеллектуалов. Тот, кто имел особую миссию по жизни и уверенно следовал ей. Николай – историк, поэт, интеллектуал и просто Человек с большой буквы. Но теперь его имя отчеканено на страницах истории. Его судьба должна была сложиться не так. Хочу верить, что Ты инсценировал смерть, чтобы разыграть всех нас, потому что у Тебя конспирологическая задача межгалактического уровня. Светлая память!" – написала в Facebook Юлия Сениско.

У Николая Журавчака из близких остались родители и сестра.

"Ценой жизни??….нет цены человеческой жизни и не будет никогда… Не таким образом люди должны знать о Героях. С первых дней войны добровольно вступив в ряды Защитников, защищая нас, страну, погиб наш братик Коля. Цвет нации… Не хватает слов... Пусть доброе, светлое воспоминание о вашем Сыне – Герое Украины навсегда останется в ваших сердцах, сердцах родных, близких, друзей, а Бог даст сил вам пережить эту непоправимую потерю. Вечная память и вечный покой Герою Украины!" – прокомментировала Дарья Савчук.

В Дрогобычской громаде тоже выразили искренние соболезнования родным Героя. О времени прибытия траурного конвоя с телом погибшего воина в родной край землякам сообщат дополнительно.

"Для прихода он был хорошим помощником и прислуживал в нашем храме при усопшем о. Михаиле. А для нас друг семьи и просто хороший человек. Царство небесное тебе, Николай, и вечная память! Просим всех молитвы о новопреставленном воине. Герои не умирают!" – отметили в храме святого Архистратига Михаила УПЦ (ВЦУ) в Стебнике.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 34-летний защитник Владимир Шередько со Львова. Он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

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