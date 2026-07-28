Его убила Россия: в результате ракетного удара погиб преподаватель МАУП. Фото

Во время российского ракетного обстрела Киевской области погиб преподаватель Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Александр Гордиенко. Он был специалистом своего дела и с радостью делился своим опытом с коллегами и учениками.

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Об этом сообщили на официальном сайте МАУП. Жизнь мужчины оборвалась 24 июля.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 24 июля в результате ракетного удара трагически погиб Гордиенко Александр Николаевич – преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (г. Киев)", – говорится в сообщении.

Очередная утрата из-за террора РФ

В учебном заведении отметили, что Александр Николаевич был высококвалифицированным преподавателем, который искренне любил свое дело и всегда с готовностью делился знаниями и опытом со студентами.

Коллеги ценили его за профессионализм, человечность и готовность поддержать, а его весомый вклад в развитие факультета навсегда останется в памяти тех, кто работал и учился рядом с ним.

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Коллектив учебного заведения выразил глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Александра Николаевича. Университетское сообщество разделяет боль от невосполнимой утраты.

"Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах. Академическое сообщество МАУП в скорби...", – отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время российского удара по выставке в Киевской области погибла начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня. Она была среди тех, кто находился на месте удара. Коллеги называют её профессионалом и человеком, олицетворявшим новое поколение украинцев.

Также в тот день оборвалась жизнь руководительницы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентины Савицкой.

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