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Его убила Россия: в результате ракетного удара погиб преподаватель МАУП. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
13,1 т.
Александр Гордиенко был высококвалифицированным преподавателем
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Во время российского ракетного обстрела Киевской области погиб преподаватель Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Александр Гордиенко. Он был специалистом своего дела и с радостью делился своим опытом с коллегами и учениками.

Об этом сообщили на официальном сайте МАУП. Жизнь мужчины оборвалась 24 июля.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 24 июля в результате ракетного удара трагически погиб Гордиенко Александр Николаевич – преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (г. Киев)", – говорится в сообщении.

Россия убила преподавателя МАУП Александра Гордиенко.

Очередная утрата из-за террора РФ

В учебном заведении отметили, что Александр Николаевич был высококвалифицированным преподавателем, который искренне любил свое дело и всегда с готовностью делился знаниями и опытом со студентами.

Коллеги ценили его за профессионализм, человечность и готовность поддержать, а его весомый вклад в развитие факультета навсегда останется в памяти тех, кто работал и учился рядом с ним.

Коллектив учебного заведения выразил глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Александра Николаевича. Университетское сообщество разделяет боль от невосполнимой утраты.

"Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах. Академическое сообщество МАУП в скорби...", – отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. Удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия.

Последствия российской атаки по Киевской области.
Последствия российского нападения на Киевскую область.
Последствия российского нападения на Киевскую область.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время российского удара по выставке в Киевской области погибла начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня. Она была среди тех, кто находился на месте удара. Коллеги называют её профессионалом и человеком, олицетворявшим новое поколение украинцев.

Также в тот день оборвалась жизнь руководительницы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентины Савицкой.

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