'Его унесли в холодную комнату': что известно о людях, погибших в Краматорске от российской ракеты

Во время удара российской ракетой "Искандер" по кафе Ria Pizza в Краматорске 27 июня погибло 12 человек, среди них трое детей – 14-летние сестры-близнецы и 17-летняя девушка. Последнего погибшего достали уже утром 29 июня. Пострадало 65 человек.

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К сожалению, среди погибших очень много сотрудников заведения – официанты, повар.

Собирался летом жениться

О погибшем во время взрыва ракеты в Краматорске 30-летнем Артуре Орловском рассказала его знакомая Светлана Фомина.

"Артур Орловский был предпринимателем и другом нашей семьи. Мы запомнили его целеустремленным, добрым, открытым человеком, восхищались его человеческими качествами, умением дружить. Он всегда был готов прийти на помощь, сотрудничал с общественными организациями, помогал людям с инвалидностью", – сообщила Фомина в Facebook.

По ее словам, несколько лет назад у Орловского умер отец, и всю заботу о семье он взял на себя. Во время пандемии он заболел и был буквально на волосок от смерти, но сумел собраться и победить болезнь.

У погибшего остался пожилой дедушка и девушка, с которой летом они собирались пожениться.

Был предпринимателем и работал в кафе

Еще один погибший Артур Титорук. Судя по его страничке в Facebook, Артур был предпринимателем. Он занимался входными и межкомнатными дверями, устанавливал окна в домах, стеклил балконы. После полномасштабного вторжения занялся грузоперевозками, продавал топливные брикеты. Был помощником депутата местного совета.

А также работал в пиццерии Ria. О нем рассказал секретарь городского совета Игорь Сташкевич.

По его словам, он часто приходил на обед в это кафе, на входе его всегда встречал Артур Титорук. "Артура знал давно, но тесно общаться начали с февраля 2022 года. Встретил его на входе в исполком: "Хочу быть полезным и приблизить победу", – вспоминает Сташкевич.

Артур участвовал в волонтерской деятельности, грузил, перевозил помощь.

27 июня Артур позвонил Сташкевичу, спросил, почему давно не приходит в Ria. Тот зашел, Артур встретил и рассказал о новинках в меню, сообщил, что в кафе новый повар.

"Не забывай о нас, мы рады тебя видеть", – это были последние слова Артура. А вскоре был взрыв. Сташкевич искал его, спрашивал, не видели ли Артура? Сначала сказали, что видели, он тяжелый, но его реанимировали.

"А потом звонок: "Как выглядит твой Артур?" Ответил. На той стороне задержка дыхания, а потом скупое: его повезли в холодную комнату. И все. Ты навсегда со мной, товарищ, светлый и всегда готовый помочь. Я горжусь, что в нашей жизни ты был, есть и будешь".

Никиту долго искали под завалами

24-летнего Никиту Долгопола в Краматорске знали многие. Хоть парень и окончил Донецкий университет экономики и торговли, но еще учился на повара. Некоторое время он держал свой ларек в старой части города, где готовил пиццу. Но потом долго работал в Ria поваром.

"Это был очень светлый, добрый, отзывчивый, целеустремленный человек. Добрый, открытый, всегда готов был помочь. О таких говорят: отдаст последнюю рубашку. Мы работали вместе долгое время, он был для меня не просто коллега, а как сын, как младший брат. У него остались родители и старшая сестра", – вспоминает о нем его коллега Ольга Журавлева.

В тот роковой день, 27 июня, Никита как раз был на работе. Его долго искали, а достали из-под завалов только на следующий день, днем.

Погибло много сотрудников заведения

Среди погибших сотрудников пиццерии Евгения Головченко. О ней говорят, что она была очень веселой и искренней девушкой.

19-летняя Екатерина Андрейчук работала в кафе официанткой. Параллельно девушка училась в профессиональном колледже Донецкого национального университета экономики и торговли. Ее долго искали под завалами, надеялись, что она выжила. Но, к сожалению, чуда не произошло.

20-летний Роман Захаров не так давно вернулся в Краматорск. И начал работать в Ria. Посетители заведения говорят, что парень готовил очень вкусный кофе.

Одной из самых молодых погибших сотрудников кафе оказалась Валерия Симонник, ей в августе должно было исполниться 18 лет. Она тоже училась в колледже при Донецком национальном университете экономики и торговли.

Ранее мы писали о гибели двух сестер-близнецов Ани и Юлии Аксенченко, им было всего по 14 лет. Девочки пришли в пиццерию вместе с отцом. После взрыва они сумели позвонить маме и сообщить, что находятся под завалами. К сожалению, помощь пришла поздно – девочки погибли. Их отец с травмами находится в больнице.