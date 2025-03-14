Его ждали дома беременная жена и маленький сын: на фронте погиб 26-летний защитник с Черкасщины. Фото

В боях на Купянском направлении фронта погиб молодой боец Национальной гвардии Алексей Загорулько из Черкасской области. В мирной жизни он был лесником, а на войне – радиотелеграфистом.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщили в Бобрицком сельском совете и филиале "Центральный лесной офис".

Алексей Алексеевич Загорулько родился 27 августа 1998 года в селе Рацево, детство и юность провел в селе Тростянец Черкасского района. Сразу после окончания школы, в 2021 году он начал работать в лесничестве. Параллельно учился в колледже, чтобы глубже овладеть лесоводческим делом. Был мастером леса Бучачского лесничества Корсунь-Шевченковского надлесничества.

"Алексей был мужественным, добрым, трудолюбивым парнем. Человек с большим сердцем, любил лес и свою работу. Он всегда был готов поддержать, помочь, никогда не оставлял никого в беде", – так вспоминают о нем коллеги.

Его младший брат в 2021 году стал на службу в Национальную гвардию Украины, и Алексей не смог остаться в стороне. 11 марта 2022 года он тоже сделал свой выбор – стать на защиту Украины.

Служил радиотелеграфистом в 1-й стрелковой роте НГУ, ответственно выполнял каждое задание, поддерживал побратимов.

"В шестом классе на уроке украинского языка Алексей написал сочинение, в котором мечтал вырасти и стать лесником, чтобы самому привозить дрова своей учительнице. А она скажет, что маленький мальчик стал настоящим мужчиной. Так и случилось, вырос Герой. Во время последнего разговора он сказал, что не скоро позвонит, потому что идет на боевое задание. Это был последний раз, когда я его слышал..." – рассказал руководитель Алексея, лесничий Бучацкого лесничества.

Связь с защитником оборвалась еще 27 января. И только на днях семья получила известие, что в тот же день, в бою недалеко от населенного пункта Надежда Сватовского района Луганщины, он погиб, отдав жизнь за Украину.

У Героя остались беременная жена, шестилетний сын, родители, братья, бабушка. Прощание с ним состоится 14 марта в селе Тростянец.

"Искренние соболезнования семье и близким от всей лесоводческой семьи ГП "Леса Украины". Это невосполнимая потеря. Вечная память Герою Алексею!" – добавили коллеги погибшего воина-лесника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах провели в последний путь защитника Сергея Меха, погибшего в боях на Донетчине. Он добровольно встал в ряды ВСУ, служил в должности мастера-номера обслуги артиллерийского взвода.

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