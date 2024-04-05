Ехал на разведку на мопеде: возле Урожайного нацвардейцы взяли в плен оккупанта из бригады морпехов. Видео

Нацгвардейцы Донецкой области пополнили обменный фонд. Они захватили в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты: тот приехал на разведку на мопеде.

Вражеского "разведчика" засекли операторы дронов, они предупредили побратимов – и те с нетерпением ждали, пока незваный "гость" подойдет поближе. Видео, снятое с помощью БпЛА, было опубликовано в Telegram-канале НГУ.

В Нацгвардии рассказали, что российского "морпеха" воины взяли в плен близ Урожайного Донецкой области.

"Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе и провести разведку. Бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя", – говорится. в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как украинский "дрон" ведет оккупанта, пытающегося незаметно подобраться поближе к украинским позициям.

Также в кадр попало, как в одном из окопов его обезоруживают и пленяют украинские воины.

"Пленному 43 года. Проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты с РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях на Донетчине. По словам пленника, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение", – добавили в НГУ.

Напомним, утром 5 апреля в Генштабе сообщили, что накануне ВСУ обезвредили за сутки 73 вражеских ББМ и 860 оккупантов. Второе место по количеству уничтоженной техники заняли на этот раз вражеские автомобили, далее следуют 50 артиллерийских систем и 15 танков.

Всего ликвидировано 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Потери же в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 445 900 захватчиков.