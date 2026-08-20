Ей навсегда останется 42 года: появились подробности о полицейской, погибшей в результате нападения РФ на Житомир. Фото
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В результате российского нападения на Житомир погибла полицейская Светлана Савченко, получившая тяжелые ранения во время удара по Главному управлению Национальной полиции в Житомирской области. Женщине было 42 года, более двух десятилетий своей жизни она посвятила службе в органах внутренних дел.
Последние годы Светлана работала в Управлении стратегических расследований. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Светлана Савченко более 20 лет проработала в органах внутренних дел. За время службы она прошла через следственные и оперативные подразделения.
В последние годы женщина занимала должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления стратегических расследований.
Полицейская получила тяжелые ранения в результате российского нападения на здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось.
В МВД выразили соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Савченко.
"Ей навсегда 42... Вечная память. Навсегда в строю", – отметили в ведомстве.
Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 19 августа, российские оккупанты атаковали Житомир реактивными беспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции. В результате удара погибли двое правоохранителей, десятки людей пострадали.
Впоследствии министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что двойной прямой удар по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области унес жизни двух сотрудников полиции – капитана Артема Зубчука и подполковника Юлии Евдокимовой.
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