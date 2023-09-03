Эк-страдиция уклонян с купленными справками ВЛК возможна, – представитель Зеленского

Использование механизма экстрадиции для возвращения в Украину лиц, выехавших за границу после покупки фальшивых справок военно-врачебной комиссии, является юридически возможным. При этом, Офис омбудсмана планирует в течение трех недель завершить работу по проверке всех ВВК, которые есть в Украине.

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Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости", передает Укринформ. Для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, сообщать о подозрении", – сказал Вениславский.

Министр пояснил, что для успешной экстрадиции гражданина Украины с территории других стран обычно требуется наличие зарегистрированного уголовного производства, а также статуса подозреваемого в совершении уголовного деяния. Эти факторы обычно служат основанием для того, чтобы другое государство рассматривало запрос о экстрадиции и принимало решение о его выполнении. Однако конкретные процедуры и требования могут различаться в зависимости от законодательства и международных соглашений, действующих между странами, поэтому каждый случай экстрадиции рассматривается индивидуально и в соответствии с законами соответствующих государств.

Представитель Президента в ВР подчеркнул, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности - это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором принят ряд решений по работе военно-врачебных комиссий.

По результатам заседания принято решение провести комплексную проверку обоснованности решений ВЛК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Офис омбудсмана планирует в течение трех недель завершить работу по проверке всех военно-врачебных комиссий, которые есть в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны насчет деятельности военно-врачебных комиссий. На заседании говорилось об итогах проверки всей системы ВВК по стране.

Глава государства сказал, что по ее результатам будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине иногда случаются случаи, когда на ВВК больного признают "пригодным" к военной службе. В случае если лицо, у которого действительно есть проблемы со здоровьем, столкнулось с такой ситуацией, оно имеет право обжаловать это решение.

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